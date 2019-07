Trezeguet ubriaco insulta i poliziotti | «Non arrivate a 2000 euro al mese | sfigati»

vanityfair

(Di venerdì 19 luglio 2019) È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il protagonista degli eccessi, al volante e a parole, è l’ex giocatore della Juventus David, fermato a Torino dopo la mezzanotte nella notte fra mercoledì e giovedì con il suo Suv. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera l’auto del campione del mondo francese è stata notata alle 00.40 in via Po, angolo via Montebello. Andava molto veloce e aveva fatto una sterzata brusca per evitare un passante, visto all’ultimo momento. A questo punto un’auto di pattuglia si è affiancata al Suv dell’ex calciatore. Gli sono stati chiesti patente e libretto e gli è stato domandato di sottoporsi all’etilometro. La persona che era in macchina con lui gli ha dato un consiglio. «Buttati per terra e fai finta di stare male, così arriva l’ambulanza e non ti possono fare nulla». Inveceha scelto ...

