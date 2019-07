Tonno fresco marinato

Palermo - ancora allarme Tonno fresco avariato : altre 3 persone ricoverate per intossicazione : A Palermo cresce ancora il numero di persone intossicate dopo aver consumato tonno fresco alterato. Dopo le decine di casi delle scorse settimane, se ne sono registrati altri 3, tutti ricoverati con i sintomi tipici della sindrome sgombroide, come febbre alta, mal di testa e rush cutanei. I consigli dei Nas: "È bene non acquistare il pesce proposto a meno di dieci euro, potrebbe essere avariato e provocare gravi problemi di salute".

Palermo - donna intossicata dopo aver mangiato Tonno fresco : è in prognosi riservata : Padre, madre e figlio avevano comprato il pesce nel mercato di Ballarò. Grave la donna, ricoverata all’ospedale Civico di Palermo. I carabinieri del Nas e i veterinari dell’Asp hanno sequestrato alla pescheria Al Carmine 700 chili di pesce che era in parte in cattivo stato di conservazione e in parte senza tracciabilità.