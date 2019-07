Sumo Digital sta lavorando con 2K Games a nuovi progetti non ancora annunciati

eurogamer

(Di venerdì 19 luglio 2019) Lo sviluppatore di Team Sonic Racing,, stacon il publisher 2K, ha annunciato lo studio."Siamo lieti di lavorare con 2K e non vediamo l'ora di rivelare i dettagli deia tempo debito", ha affermato in una nota il managing director di, Gary Dunn.I dettagli precisi non sono stati svelati al momento, maha confermato che lo sviluppo si svolgerà presso il suo Sheffield Studio e Red Kiterecentemente acquisito.Leggi altro...

Eurogamer_it : #SumoDigital e #2KGames insieme per nuovi progetti non ancora annunciati. - IGNitalia : Sumo Digital lavorerà in partnership con 2K -