Stefano De Martino ammette | “Ad Amici mi stavano cacciando È stata Maria De Filippi a

Amici - la confessione di Stefano De Martino : "Umiliato e cacciato dai professori. E Maria De Filippi..." : Ora, soprattutto dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, per Stefano De Martino va tutto a gonfie vele. Anche da un punto di vista lavorativo le cose sono più che ok, la carriera da conduttore televisivo è zeppa di appuntamenti imminenti. Ma non è sempre stato così facile, ovviamente. E ora,

Belen è una donna che abbaglia - lo afferma il marito Stefano De Martino : Stefano De Martino, sempre più preso dalla moglie Belen, ormai tornati insieme più uniti che mai Stefano De Martino si gode la sua estate d’amore. Con Belen ha ritrovato armonia e passione e messo la primo posto la famiglia. Insieme alla showgirl argentina 34enne sarà protagonista anche in tv: in coppia condurranno la Notte della Taranta il 24 agosto e la finale di Castrocaro, … Continue reading Belen è una donna che abbaglia, lo afferma ...

Stefano De Martino : "Ad Amici nessuno dei professori mi voleva ai casting" - : Marina Lanzone Al settimanale Oggi, l'ex ballerino ha raccontato di come è iniziata la sua carriera all'interno del talent show di Canale 5. Se non ci fosse stata Maria De Filippi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile È un periodo d’oro per Stefano De Martino, da poco ritornato con Belen Rodriguez, sua moglie e madre del piccolo Santiago. La sua vita sentimentale va finalmente a gonfie vele e presto potrà rinnovare la sua ...

Amici News - La Clamorosa Confessione di Stefano De Martino! : É pronto per una grande stagione come conduttore sulla Rai, ma Stefano De Martino ammette che la sua carriera poteva anche non cominciare. E svela un retroscena mai confessato sul talent show. Si annuncia una stagione intentissima per Stefano De Martino che è pronto per diventare uno dei volti di punta di Rai 2. In autunno sostituirà Amadeus a ‘Stasera tutto è possibile‘ e forse avrà anche una striscia di 45 minuti al pomeriggio di ...

Stefano De Martino su Maria De Filippi : “Tanto affetto con lei che va oltre il lavoro” : Stefano De Martino grato a Maria De Filippi, un rapporto che va oltre le questioni di lavoro Stefano De Martino sta vivendo un periodo d’oro. La sua vita professionale va a gonfie vele, come del resto quella sentimentale; visto il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, ma non sempre tutto è stato rose e fiori. Il ballerino … Continue reading Stefano De Martino su Maria De Filippi: “Tanto affetto con lei che va oltre il lavoro” ...

