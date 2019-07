Sondaggio Swg | Enzo Risso | Matteo Salvini continua a salire nonostante il

Sondaggio Swg - la Lega in volo fa scattare il piano B : soccorso rosso al M5s - una voce a Palazzo Chigi : Nemmeno il caso Russiagate riesce e tarpare le ali a Matteo Salvini: lo dimostra il Sondaggio settimanale del TgLa7 secondo il quale la Lega addirittura guadagna rispetto a sette giorni fa, arrivando alla cifra monstre del 37,7%. Doccia fredda per gli inseguitori, dato che se i 5 Stelle guadagnano s

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : ennesimo record della Lega con il 38 per cento. Divario con M5s e Pd : Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia l'ennesimo record della Lega: il partito di Matteo Salvini è ancora in crescita con il 38% (settimana scorsa aveva raggiunto il 37,3 per cento). Stazionario invece il Pd di Zingaretti, fermo al 22,6%. Non promette bene il Movimento 5 Stelle

Sondaggio Swg per TgLa7 - record di Giorgia Meloni : sale al 6 - 7 per cento - calano Lega e M5s : Perde qualcosina la Lega - pur restando al 37 per cento - perde il M5s e pire il Pd, cresce invece di quasi mezzo punto Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato da Enrico Mentana in diretta in generale si nota un leggero calo di consensi per il governo gi

Silvio Berlusconi - il Sondaggio Swg per Mentana è un incubo : quanto perde in 7 giorni - quasi sorpasso Meloni : Per Forza Italia non sembra esserci futuro. Parola di sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, che certifica il quasi avvenuto sorpasso di Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sul partito di Silvio Berlusconi. A una settimana dalle elezioni europee, preso atto del volo apparentemente incontenibil

Sondaggio Swg per Tg La7 : dopo la Europee la Lega cresce ancora e tocca il 36 - 5% : cresce ancora la Lega. A una settimana dal voto europeo che ha certificato il sorpasso del Carroccio sul Movimento 5 Stelle, i consensi per il partito di Matteo Salvini continuano ad aumentare. Secondo il Sondaggio di Swg per il Tg di La7, la Lega oggi raccoglie il 36,5% dei voti, con un +2.2 rispetto alle elezioni Europee del 26 maggio scorso. Accrescono i loro consensi, ma in misura minore, il Partito Democratico, che sale al 23,5%, e il ...

