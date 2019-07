Lampedusa | altri 49 migranti a bordo di due barchini

Sbarcati altri 19 migranti a Lampedusa - l'hotspot dell'isola in crisi : Sbarcati nella notte altri 19 migranti a Lampedusa. Non si fermano, dunque, gli sbarchi definiti ‘fantasma’, ma che hanno un peso nella gestione e vivibilità dell’hotspot, con oltre 200 presenze a fronte di una capienza di 97. Nel tardo pomeriggio di ieri erano arrivati in dieci.Ieri, 7 luglio, il sindaco dell’isola, Totò Martello aveva spiegato che i migranti ospiti della ...

Mediterranea - 13 migranti a LampedusaViminale : "La ong rifiuta di farci portare gli altri a Malta - è una provocazione" : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Mediterranea - 13 migranti a Lampedusa Difesa pronta a trasferire gli altri a MaltaIl Viminale : vadano da soli a La Valletta : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Mediterranea - tredici migranti sbarcati a Lampedusa per motivi di salute Difesa pronta a trasferire gli altri a Malta : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

A Malta i 54 migranti di Mediterranea ma l'Italia ne prende altri 55. E a Lampedusa sbarcano in 14 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia e in cambio l'Italia prenderà 55 profughi attualmente a Malta. Intanto a Lampedusa...

Malta accoglie i 54 migranti di Mediterranea. Altri 55 in Italia. E a Lampedusa sbarcano in 14 : Malta prenderà i 54 migranti a bordo della nave di Mediterranea, salvati ieri al largo della Libia e in cambio l'Italia prenderà 55 profughi attualmente a Malta. Intanto a Lampedusa...

Migranti - soccorso barcone con 55 persone. A Lampedusa sbarcano in 11 : gli altri vanno a Pozzallo e Licata : Cinquantacinque persone provenienti dalla Libia sono state soccorse dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza. Erano a bordo di un barcone soccorso al largo di Lampedusa, proprio mentre l’isola è al centro del caso Sea Watch. L’imbarcazione è stata avvistata da Open Arms, la nave della Ong catalana che si trova al largo dell’isola in acque internazionali. Dalla Ong hanno dato subito l’allarme alle centrali operative di ...

Altri 20 migranti sono sbarcati stamattina al porto di Lampedusa : Altri 20 migranti sono sbarcati stamattina al porto di Lampedusa, dove nella notte fra venerdì e sabato era stato impedito l’accesso alla nave Sea Watch 3. Secondo Repubblica sono venti persone originarie della Tunisia, arrivati con una piccola imbarcazione a Cala

Continuano gli sbarchi a Lampedusa - arrivati altri 20 migranti : Mentre la politica continua a discutere sull’ennesimo caso Sea Watch e dello sbarco di ieri mattina operato dalla comandante Carola Rackete, altri migranti, senza clamore, Continuano ad arrivare al porto di Lampedusa.Anche stamattina venti persone originarie della Tunisia, proprio quel ‘porto sicuro’ nel quale secondo alcuni doveva dirigersi Rackete, sono sbarcate nei pressi di Cala Croce. Gli immigrati, trasportati ...

Stallo Sea Watch 3 ma a Lampedusa sbarcano altri 15. Orfini : "L'arresto non vale per chi ha rubato 49 milioni?" : Mentre la Sea Watch 3 resta bloccata davanti al porto di Lampedusa, dopo aver violato mercoledì il divieto del ministro dell’Interno di entrare in acque territoriali, altri 15 migranti sono arrivati sull’isola stamattina a bordo di un barchino senza che nessuno li fermasse, come avvenuto già all’alba di ieri per altre 10 persone. Sea Watch presenta esposto in procura: bloccato ...

Stallo Sea Watch : evacuate 2 persone <br>Intanto a Lampedusa sbarcano altri 15 : Mentre la Sea Watch 3 resta bloccata davanti al porto di Lampedusa, dopo aver violato mercoledì il divieto del ministro dell’Interno di entrare in acque territoriali, altri 15 migranti sono arrivati sull’isola stamattina a bordo di un barchino senza che nessuno li fermasse, come avvenuto già all’alba di ieri per altre 10 persone. Sea Watch presenta esposto in procura: bloccato ...

Sea Watch in attesa - intanto a Lampedusa sbarcano altri migranti. Già raccolti 67 mila euro per la ong : Dieci tunisini entrano in porto, altri 34 portati a terra da motovedette italiane. Più dei 42 della nave umanitaria. Ancora nessuna contestazione alla capitana Carola. Salvini: "Se arrestano l'equipaggio sono contento"

Sea Watch in attesa - intanto a Lampedusa sbarcano altri migranti : Dieci tunisini entrano in porto, altri 34 portati a terra da motovedette italiane. Più dei 42 della nave umanitaria. Ancora nessuna contestazione alla capitana Carola. Salvini: "Se arrestano l'equipaggio sono contento"

Sea Watch - notte davanti a Lampedusa. Nel frattempo sbarcano altri 10 tunisini. Il sindaco : “Per loro niente telecamere?” : Dopo un’altra notte passata in mare, all’alba di questa mattina la Sea Watch 3 è ancora ferma davanti al porto di Lampedusa con a bordo i 42 migranti che si trovano in mare ormai da 14 giorni. Continua il braccio di ferro tra la nave della ong tedesca battente bandiera olandese e il governo italiano che nella tarda serata di mercoledì ha annunciato “accertamenti sulla condotta dell’Olanda”. Nel frattempo ...