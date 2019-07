ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2019) Non solo Andrea Camilleri. Un altro grande ci ha lasciato. Se Camilleri usava le parole,si serviva delle note per contribuire a migliorare il pezzo di mondo in cui si era trovato a vivere, quel Sudafrica allora piagato da una divisione fatta legge. È trascorso qualche anno dal mio viaggio in Sudafrica, ma certi ricordi mi hanno segnata in maniera indelebile. Gli eredi dei conquistatori boeri, nella loro follia di perpetuare un mondo morto da decenni. L’umile casa di Nelson Mandela a Soweto. La chiesa nella township con ancora i segni delle pallottole. Ma soprattutto il museo dell’apartheid. All’ingresso, si sorteggiava un documento sul quale era indicato uno dei tre gruppi nei quali era divisa la società sudafricana. A me era toccato in sorte quello che indicava: coloured. Ero nella categoria di mezzo, quella dei meticci, degli indiani, quella – per intenderci – a cui era ...

Agenzia_Ansa : Addio Johnny Clegg, icona anti-apartheid. Amato da Mandela, morto a 66 anni per un cancro al pancreas #ANSA - Cascavel47 : Johnny Clegg aveva scelto da che parte stare. Un esempio di coraggio - Noovyis : (Johnny Clegg aveva scelto da che parte stare. Un esempio di coraggio) Playhitmusic - -