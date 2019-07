Fanno esplodere bancomat usando gas | arrivo Polizia fa saltare colpo

Palombari del Comsubin Fanno esplodere 20 ordigni nelle acque della Sicilia per mettere il mare in sicurezza : immagini spettacolari [FOTO e VIDEO] : I Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno concluso oggi una delicata operazione subacquea nelle acque di Altavilla Milicia (PA) attraverso la quale sono stati neutralizzati 20 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto dalla Prefettura ...

Disordini a Torino : ultras della Bosnia Fanno esplodere petardi a piazza San Carlo : A qualche ora dall’inizio di Italia-Bosnia, gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020 in scena all’Allianz Stadium di Torino, si sono verificati Disordini causati da tifosi della Bosnia. Lo riporta l’Ansa in un’agenzia in cui parla di centinaia di tifosi, alcuni con maglie nere degli ultras con la scritta Away Days che si sono radunati in piazza San Carlo, nel centro di Torino, in attesa della partita di stasera per le ...