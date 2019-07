San Pietroburgo | non è una città per vecchi e cosa non fare per viverla al meglio

vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) Nonsolo quello che fanno migliaia di turistiNon andare (per forza) al Museo dell'Hermitage Godersi la contemporaneitàNon ignorare la nuova cucina russa del ristorante KoKoKoNon vedete tutto (ma sentite tanto)una degustazione di vodkaNon bere solo vodkaProvare la cucina georgianaNon cercare di risparmiare, è già tutto low costNon sottovalutare il vistoIn estate a Sansplende il sole anche di notte. Le notti bianche non sono quelle dei negozi aperti la sera, delle serate dissolute degli oligarchi o dell’insonnia che non ti lascia chiudere occhio. Le Beliye Nochi sono il periodo più frizzante dell’anno, in cui in questa metropoli del Nord non scende mai il buio, e la vita viene scossa da un’energia senza eguali. Quella surreale frenesia e voglia di vivere raccontata da Fëdor Dostoevskij, quando da metà maggio a metà luglio è un susseguirsi di eventi, festival, e ...

