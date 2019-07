L’asteroide potenzialmente pericoloso 2006 QV89 a settembre non colpirà la Terra (Di giovedì 18 luglio 2019) Il famigerato asteroide 2006 QV89 non ha alcuna possibilità di colpire la Terra il 9 settembre del 2019. Lo hanno annunciato gli scienziati dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO), dopo aver condotto una elegante quanto originalissima indagine atta ad escludere qualsiasi rischio di impatto. Ma facciamo un passo indietro e vediamo perché si tratta – ovviamente – di un'ottima notizia. (Di giovedì 18 luglio 2019) Il famigerato asteroidenon ha alcuna possibilità di colpire lail 9del 2019. Lo hanno annunciato gli scienziati dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO), dopo aver condotto una elegante quanto originalissima indagine atta ad escludere qualsiasi rischio di impatto. Ma facciamo un passo indietro e vediamo perché si tratta – ovviamente – di un'ottima notizia.

Come suggerisce il suo nome, l'asteroide 2006 QV89 fu scoperto nel 2006, precisamente il 29 agosto, grazie a un telescopio del progetto Catalina Sky Survey, volto proprio a intercettare potenziali minacce celesti. Gli scienziati riuscirono a studiarlo per soli dieci giorni, prima di perderne completamente le tracce. Gli asteroidi, infatti, di solito sono abbastanza piccoli e riflettono poca luce, dunque sono difficili da monitorare e tenere "nel mirino". Tuttavia i dati raccolti furono sufficienti a stabilire che si trattava di un NEO (Near Earth Object) potenzialmente pericoloso, con un diametro compreso tra i 20 e i 50 metri. Il dato più preoccupante emerso era tuttavia quello relativo alla sua orbita ellittica: gli astronomi, dopo aver condotto diversi calcoli, hanno infatti determinato che aveva una possibilità su 7mila di colpire la Terra il 9 settembre di quest'anno. Era un rischio dello 0,00014 percento, decisamente limitato ma comunque concreto e da non sottovalutare.