Elisa Isoardi in Senza veli | “Riprendo in mano la mia vita”

(Di giovedì 18 luglio 2019) Alessandro Zoppo La presentatrice ed ex compagna del ministro dell’Interno è in Senza veli ma nasconde le sue grazie sulla copertina della rivista “Gente” Archiviata la storia con Matteo Salvini,volta pagina. La conduttrice si rimette in gioco e appare in Senza veli sulla copertina della rivista Gente in edicola questa settimana. “Ho appena ripreso inla mia vita – dichiara la presentatrice – dopo un periodo complicato. E ora vivo la mia estate libera”. Mani sul seno, costume a pois che copre l’ombelico e sorriso ammaliante, lasi sta rimettendo in forma in vista della prossima stagione televisiva, che la rivedrà ancora al timone de La prova del cuoco su Rai 1. “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo – ha spiegato recentemente al settimanale Vero – mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle sei ...

