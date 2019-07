Ciaotoon Network – Inquinamento Ciao Ciao con Sio

tvzap.kataweb

(Di giovedì 18 luglio 2019) La lotta all’è fatta di piccole e grandi battaglie, ma soprattutto di consapevolezza con questa motivazione Cartoonha coinvolto Simone Albrigi – noto con il pseudonimo di Sio – fummettista e youtuber conosciutissimo in un progetto chiamato. Sio realizzerà per questa iniziativa cinque clip con come protagonisti gli show più amati del canale tra cui Lo straordinario mondo di Gunball, Ben 10, Steven Universe, We Bare Bears – Siamo solo orsi e la nuova serie Victor e Valentino (attesa sul canale ad ottobre). L’iniziativa verrà lanciata a luglio e proseguirà fino a marzo 2020. L’intera realizzazione diè curata – in collaborazione con il canle – da Sio e quindi conserva il suo stile ironico e inconfondibile che lo ha reso molto amato ...