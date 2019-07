optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Arrivano alcune novità importanti e significative per gli utenti che nell'ultimo anno e mezzo (abbondante) hanno deciso di portarsi a casa un10. Il device è continuamente nei pensieri del produttore e, secondo quanto raccolto oggi 18 luglio, sta iniziando a ricevere l'aggiornamentoin giro per l'Europa. Al momento della pubblicazione dell'articolo non si registrano ancora notifiche da parte di utenti che hanno avuto modo di installare il pacchetto software qui in Italia, ma qualche dettaglio ve lo posso già fornire. Tutto merito del sito tedescoBlog.de, che ha appunto dato l'annuncio riguardante l'avvio del rollout del firmware. Si tratta dell'aggiornamento per la sicurezza di luglio, con un peso di poco superiore ai 100 MB per i possessori di un10. Dunque, in via puramente teorica non sembrano esserci i presupposti per andare incontro ...

OptiMagazine : Accumula ritardo Huawei Mate 10 Lite: spunta la B344, neanche l’ombra di EMUI 9 - amichespose : RT @agata74: @FlixBus_IT mi dispiace dover segnalare che è la seconda volta che mi viene annullata la prenotazione del posto ( senza alcun… - agata74 : @FlixBus_IT mi dispiace dover segnalare che è la seconda volta che mi viene annullata la prenotazione del posto ( s… -