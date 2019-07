Questi sette smartphone HONOR riceveranno Android Q con EMUI 10 o Magic UI 3 0

Inter - si pensa anche alle cessioni : sette in partenza - tra Questi ci sarebbe Joao Mario : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Qualche giorno fa è arrivata l'ufficialità dell'uscita dal settlement agreement siglato con la Uefa qualche anno fa sotto la gestione Erick Thohir. Questo permetterà alla società nerazzurra di potersi muovere con maggiore libertà sul mercato e di non avere quei vincoli relativi alla rosa da presentare in Europa come avuti negli ultimi tre anni. ...