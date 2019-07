Il pranzo di un bambino | a ogni latitudine del mondo

wired

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Allergie, tumori e problemi cardiovascolari – spesso – si verificano a causa di cattive abitudini che abbiamo acquisito durante l’infanzia con una dieta scorretta: con lo scopo di sensibilizzarci su quello che siamo e su ciò che mangiamo, il fotografo Gregg Segal ha viaggiato in nove paesi fotografando i bambini di diverse culture e il cibo che consumano nell’arco di una settimana. La serie Daily Bread: What Kids Eat Around the World, oltre a essere educativa e informativa, è di grande impatto per le composizioni che crea, tra colori sgargianti e l’illuminazione tipica dei manifesti pubblicitari. Il progetto permette inoltre di farsi un’idea sullo stile di vita che hanno i bambini nel, la precarietà di alcuni contrapposta all’ostentazione con cui altri vivono; un’analisi di uguaglianza e disuguaglianza contemporanea. Potete vedere gli scatti ...

