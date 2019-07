Giulia De Lellis e Iannone insieme | il commento di Jeremias Rodriguez spiazza tutti

Giulia De Lellis - Jeremias la difende : “Sta bene con Iannone” : Jeremias Rodriguez prende le difese di Giulia De Lellis: le sue parole La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone continua a gonfie vele, anche se ha attirato non poche critiche da parte dei personaggi del piccolo schermo. Una tra tutte: Cecilia Rodriguez, l’ex fidanzata di Francesco Monte che ha categoricamente bocciato la coppia. Stesso discorso, per fortuna, non vale per il “piccolo” di casa Jeremias Rodriguez. ...

Jeremias Rodriguez punzecchia Giulia De Lellis e Andrea Iannone : 'Hanno cose in comune' : Stando alle dichiarazioni che hanno rilasciato ultimamente Cecilia e Jeremias, sembra che la maggior parte dei membri della famiglia Rodriguez non approvi la love story che è nata tra l'ex cognato Andrea Iannone e Giulia De Lellis. L'argentino, interpellato dalla rivista "Chi" sull'argomento, si è limitato a dire che vede bene insieme l'influencer e il pilota perché hanno molte cose in comune: le sue parole sono sembrate una frecciatina neppure ...

Giulia De Lellis e Gemma Galgani al lavoro per il format 'Giortì' : l'annuncio su Instagram : Non è Temptation Island Vip 2 il programma che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Giulia De Lellis: alcuni giorni fa, infatti, sul web ha iniziato a circolare il gossip sulla presunta partecipazione della romana alla seconda edizione del reality dedicato alle coppie famose. In realtà, da stamattina l'influencer è al lavoro per registrare le puntate di "Giortì", un nuovo format che dovrebbe andare in onda a breve su La 5: la compagna di ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Giulia De Lellis nel cast? : Giulia De Lellis nel cast di Temptation Island Vip? L’indizio Giulia De Lellis aveva annunciato ai suoi sostenitori che sarebbe ritornata sul piccolo schermo e che, appena le sarebbe stato possibile, sarebbe stata lei stessa a rivelare ai fan il nuovo ruolo in tv. In molti sospettino che l’esperta di tendenze potrebbe far parte del cast di Temptation Island Vip. Da dove nasce il sospetto? Semplice. Nelle recenti clip caricate su ...

Giulia De Lellis - sorpresa alla famiglia : il padre resta di stucco : La sorpresa di Giulia De Lellis ai suoi famigliari: ecco cos’ha fatto l’influencer Giulia De Lellis condivide sempre con i suoi follower di Instagram i momenti più significativi della sua quotidianità. Questa volta cos’ha fatto? Una mega-sorpresa ai suoi famigliari! Senza dir loro nulla del suo arrivo, Giulia ha preso il primo areo disponibile per […] L'articolo Giulia De Lellis, sorpresa alla famiglia: il padre resta di ...

Temptation Island Vip : arriva Giulia De Lellis - l’indizio su Instagram : Giulia De Lellis si prepara a tornare in tv e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nel cast di Temptation Island Vip. L’influencer e star di Instagram ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha fatto intuire che presto sarà di nuovo sul piccolo schermo. “Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia – ha spiegato ai follower -. Posso dire: televisione, tra poco…”. La De Lellis ha confermato che sarà ...

Giulia De Lellis torna in televisione : si pensa alla conduzione di Temptation Island Vip : Giulia De Lellis, divenuta famosa al pubblico del piccolo schermo quando nel 2015 ha partecipato a Uomini e Donne per corteggiare l'ex tronista Andrea Damante, è ormai una influencer di successo. Negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la relazione sentimentale - poi ufficializzata da lei stessa - con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez. Questa storia d'amore avrebbe incrinato il suo rapporto di amicizia con Cecilia ...

