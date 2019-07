Urciuolo | Raggi e Zingaretti | declino inesorabile di città e regione

romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2019) Roma – “Oggi la notizia delle dimissioni del generale Monti, che ha lasciato la guida del dipartimento capitolino Ambiente dopo appena un mese, dimostra quanto la nostra citta’ sia abbandonata dalla giunta. Allo stesso tempo le cose innon vanno meglio, anzi per certi versi anche peggio. Un governatore assente, in eterna campagna elettorale soprattutto ora che e’ alla guida del Pd, sempre piu’ impegnato nelle dinamiche di partito invece di occuparsi delle reali problematiche dei cittadini. Pensiamo alla mancanza di un piano rifiuti, alle pesanti criticita’ della sanita’, senza dimenticare l’allarme di Bankitalia del mese scorso con l’economia del Lazio in brusca frenata. Bene ha fatto Claudio Durigon che oggi su Facebook ha ricordato al governatore di occuparsi dei problemi del Lazio invece di parlare a sproposito sulla ...

