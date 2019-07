Torino | maxi sequestro giocattoli pericolosi

ilgiornale

(Di martedì 16 luglio 2019) Erano pronti per essere venduti nei negozi di: 2,6 milioni di prodotti potenzialmentesono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di, per un valore di mercato di 4 milioni di euro. Il materiale è stato ritrovato in due grossi depositi gestiti da due imprenditori di origine cinese. Tra gli articoli sequestrati, migliaia di braccialetti e brillantini potenzialmente tossici perché privi di indicazioni sulla composizione. (Lapresse) Redazione 

