TIZIANO FERRO | SONO CATTOLICO Dio è Qualcuno che dice sì a ogni nostro desiderio?

ilsussidiario

(Di martedì 16 luglio 2019)si lamenta di come la Chiesa e i cristiani vivono la fede, dando le sue indicazioni di come dovrebbe essere

trash_italiano : Ok. Tiziano Ferro ha visto questo tweet. Mi sono sentita sposata come Eliana Michelazzo. - VanityFairIt : «L’idea è stata di Victor, quando l'ho visto in ginocchio con l'anello sono scoppiato a piangere. Mi ha detto che p… - VanityFairIt : Tiziano Ferro, al termine di questo weekend speciale, racconta che cosa vuol dire, per lui, essersi sposato. A lui… -