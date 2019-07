Possibile una banca dati per il concorso Regione Campania e l’invio di più domande per

F1 - Possibile introduzione dei rifornimenti di carburante! Jean Todt : “Una modifica per il 2021” : La Formula Uno verrà rivoluzionata a partire dal 2021 quando verrà introdutto un nuovo regolamento sportivo, le varie scuderie e i vertici del Circus stanno cercando di trovare un accordo anche se la situazione non è delle più semplici: se ne continuerà a parlare da qui fino al termine della stagione per poi arrivare a una stesura definitiva deL piano. L’obiettivo principale sarà quello di rendere le gare più spettacolari in modo da ...

Iran - Possibile tentato sequestro di una petroliera britannica da parte dei Pasdaran : Iran, dopo che ci si è avvicinati già una volta allo scontro tra l'occidente e Teheran, la tensione continua a crescere in Medio Oriente. Il 10 luglio 2019, la petroliera Heritage presso lo Stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, sarebbe stata intimata da parte del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (in persiano Pasdaran) di cambiare la sua rotta e di accostare in acque territoriali Iraniane, questo è quanto riferito dalla CNN citando ...

Hockey pista - Mondiali Femminili 2019 : Italia - battere la Francia è Possibile. C’è una semifinale da raggiungere : In casa Italia c’è la giusta tensione e un cauto ottimismo. Dopo la fase a gironi, ora si fa sul serio: ai Mondiali Femminili 2019 di Hockey pista è il momento dei quarti di finale. Le azzurre di Massimo Giudice, al netto della sconfitta pesante patita per mano dell’Argentina (9-1), hanno ben figurato nella parte del torneo iridato arrivando alle spalle delle sudamericane in una pool che comprendeva anche Portogallo (battuto 3-2) e ...

Il Roma – James Rodriguez - il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo : spunta una data per il Possibile approdo : Il Roma – James Rodriguez, il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo: James Rodriguez, il Napoli affretta i tempi e Il Real Madrid apre al prestito del giocatore. Ma con obbligo di riscatto, mentre De Laurentiis insiste per un prestito con diritto. È questo l’ ultimo nodo da sciogliere per arrivare al fantasista colombiano. Una differenza di vedute che Giuntoli, in queste ore a Madrid, cercherà di eliminare. Intanto, ...

CorSport : Toljan al Napoli sarebbe Possibile ad una cifra non elevata : Per il posto di Mario Rui il Napoli pensa a Jeremy Toljan. Il Corriere dello Sport scrive che è da tempo che il club di De Laurentiis lo tiene d’occhio. L’ultima parte della stagione l’ha giocata con il Celtic, club di appartenenza dell’altro pretendente al posto del portoghese, Tierney. Spesso i due si sono alternati spartendosi le corsie. Toljan ha 24 anni, è nato a Stoccarda ed è un terzino molto duttile, con un’ottima gamba e un buon ...

Olimpiadi 2026 - per l’ambiente sarà una dura prova. Ma limitare i danni è Possibile : Altri e ben più autorevoli commentatori di questo giornale hanno per fortuna già approfondito i controversi aspetti economici e politici delle Olimpiadi invernali del 2026. Ma, siccome il primo slogan propagandistico ufficiale è addirittura “sostenibilità”, è il caso di aggiungere alcune prime considerazioni di tipo squisitamente ecologico. Olimpiadi invernali 2026 assegnate a ...

La cura definitiva contro l’AIDS potrebbe diventare una realtà entro quest’anno : curare l’Hiv è Possibile : L’AIDS non è imbattibile. Secondo i risultati di una recente ricerca una cura definitiva contro il virus Hiv è possibile: in una ricerca pubblicata su Nature Communications, è stato dimostrato che con una terapia antiretrovirale a lunga azione e lento rilascio, seguita dalla tecnica del ‘taglia e incolla’ del Dna (per rimuovere il genoma virale nelle cellule infette), è possibile eliminare completamente il virus dell’Aids ...

Wimbledon – Un esordio imPossibile da dimenticare per Fabbiano : “una delle giornate più belle della mia carriera” : Le emozioni di Thomas Fabbiano dopo il successo di ieri contro Tsitsipas al primo turno di Wimbledon esordio da urlo per Thomas Fabbiano a Wimbledon: il tennista azzurro ha trionfato al primo turno dello Slam inglese, eliminando un top ten, il greco Tsitsipas, testa di serie numero 7 del tabellone. Una vittoria fantastica per Fabbiano, difficile da scordare: “non c’è che dire, una delle giornate più belle della mia ...

Abbassare le tasse è Possibile : l'Antitrust chiede una riforma fiscale europea : Il neo presidente dell'autorità garante per la concorrenza denuncia: "L'Italia perde oltre 5 miliardi l'anno per il dumping...

Autostrade - Di Maio dice che una soluzione è Possibile a patto che l'azienda paghi : "Siamo pronti a individuare una soluzione, a patto che Autostrade paghi e si faccia giustizia verso le vittime" del ponte Morandi: lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, in un'intervista a Repubblica in cui ha parlato della concessione ad Atlantia. "Non mi diverto a revocare la concessione", ha premesso il leader M5s, "ma se per anni hai fatto profitto alle nostre spalle, se dovevi occuparti della manutenzione e non l'hai fatto e se poi ...

Da Firenze – Affare Veretout - Giuntoli offre Ounas e Rog : Possibile prestito oneroso per i due azzurri. La trattativa : Giuntoli inserisce nella trattativa per Veretout Ounas e Rog L’edizione fiorentina di Repubblica scrive sulla trattativa Jordan Veretout-Napoli: “In corsa restano anche Napoli e Roma. Giuntoli già da tempo ha un accordo con Veretout, ma gli inserimenti degli altri club hanno frenato la conclusione della trattativa. – ma la situazione è cambiata come riporta il quotidiano – Il trasferimento di Diawara alla Roma ...

Uno studio della TollFreeForwarding teorizza una Possibile involuzione fisica umana : Normalmente si tende a parlare di evoluzione umana quando si deve evidenziare lo sviluppo cerebrale e anatomico dell'uomo a partire dall'Austrolopitecus fino all'Homo sapiens. Ma con lo sviluppo eccessivo della tecnologia si comincia a parlare di involuzione umana, che porterà gli esseri umani a diventare gobbi e con il pollice storto a causa del continuo utilizzo degli smartphone. Questa teoria dell'involuzione umana si basa su una recente ...

Lo Steamboat Geyser dello Yellowstone è incredibilmente attivo : nuovo record lascia perplessi gli scienziati. Segnali di una Possibile eruzione? : Lo Steamboat Geyser dello Yellowstone National Park ha eruttato due volte in successione, destando una certa preoccupazione in alcuni. Infatti, ha fatto esplodere vapore e acqua in aria il 12 giugno. Poi 3 giorni, 3 ore e 48 minuti dopo, il 15 giugno, lo ha rifatto, secondo il Volcano Hazard Program del Servizio Geologico statunitense (USGS). Si tratta di un nuovo record per il Geyser: il tempo più breve mai registrato tra due eruzioni, secondo ...

VIDEO – Sarri : “Juventus una grande società fatta di persone coerenti! Vogliamo vincere il più Possibile divertendo…” : Prima intervista di Sarri al sito ufficiale bianconero La prima intervista di Maurizio Sarri da neo allenatore della Juventus ai microfoni ufficiali del club bianconero. Ecco quanto ha dichiarato: “Consapevole di esser arrivato in un club importantissimo, ho avuto la fortuna di allenare il Chelsea lo scorso anno che è un altro club importante. Alla Juve c’è una storia lunga e centenaria. Le sensazioni le danno le persone ...