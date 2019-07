L' appello della moglie del domatore ucciso | “Fu un errore di Ettore | non abbattete la

Ettore Weber - appello della moglie del domatore ucciso dalla tigre : “Non sopprimetela” : Loredana Vulcanelli ha assistito con i suoi occhi al dramma in cui è morto il marito ma chiede che la tigre non venga soppressa. "Non lo ha sbranato, mio marito ha sbagliato un movimento e il felino con una zampata gli ha reciso la giugulare" ha raccontato, sottolineando: "Se io mi avvicino a uno strapiombo per farmi un selfie, non è colpa del burrone se muoio"Continua a leggere

Figlio in coma dopo lo schianto contro un albero - appello della madre : "Cerchiamo testimoni" : Sandra è la madre del 23enne che è rimasto coinvolto in uno schianto in via del Fontanile di Mezzaluna, a Testa di Lepre, a...

Torino - Tar Lazio annulla nomina di Barelli Innocenti alla presidenza della Corte d’appello : tre violazioni delle regole : Tre vioLazioni delle regole sulle norme dei capi degli uffici giudiziari. Per questa ragione il Tar del Lazio ha annullato la decisione del Consiglio superiore della magistratura di nominare Edoardo Barelli Innocenti alla presidenza della Corte d’Appello di Torino. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dal presidente della sezione Gip del Tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro (assistito dagli avvocati Franco Coccoli e ...

Lidia Macchi - riaperta l’istruttoria in appello. Accolta richiesta della difesa di Binda : accettati tre nuovi testimoni : La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha deciso di riaprire l’istruttoria nel processo di secondo grado a carico di Stefano Binda, il 51enne già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Lidia Macchi a Cittiglio, nel Varesotto, nel 1987. I giudici hanno accolto la richiesta della difesa dell’imputato di sentire Piergiorgio Vittorini, il penalista bresciano al quale si sarebbe rivolto un uomo per dichiarare di essere il vero autore di ‘In ...

Emergenza rifiuti Roma 2019 : piano del comune - l’appello della Raggi : Emergenza rifiuti Roma 2019: piano del comune, l’appello della Raggi Nella Capitale ritorna il problema – immancabile – dell’Emergenza rifiuti. Con l’estate che avanza e il gran caldo, il problema dei rifiuti diventa ancora più urgente e, per certi versi, insostenibile. I problemi igienico-sanitari legati all’Emergenza si fanno ancor più pressanti in occasione di ondate di calore. La sindaca capitolina ...

Cagnolina uccisa da un pirata della strada : l’appello su Fb per trovare chi l’ha investita : "Aveva dieci anni, ma conosceva la felicità solo da due anni, da quando è arrivata nella nostra famiglia, dopo una vita in...

Gaza - appello alla comunità medica per restare dalla parte della pace : La Striscia di Gaza, con una popolazione di oltre 2 milioni di persone, è da oltre 10 anni sotto un blocco aereo, navale e di terra, imposto da Israele, che ha gradualmente danneggiato le infrastrutture pubbliche, in particolare il settore sanitario.Ho visto con i miei occhi, avendo lavorato come medico a Gaza per circa 1 anno, come l’accesso alle cure per i palestinesi nella Striscia costituisca una sfida quotidiana.Oggi questa ...

Vincent Lambert - medici "staccare la spina"/ Eutanasia - disperato appello della madre : Vincent Lambert, medici ordinano 'staccare la spina' dopo la sentenza della Cassazione in Francia. Eutanasia, appello disperato madre all'Onu

IDONEI CONCORSO DOCENTI 2016 : appello urgente ai sindacati ed al Ministro dell’Istruzione - dell’Università e della Ricerca : COMUNICATO CONGIUNTO DEL GRUPPO “TUTELA PER GLI IDONEI CONCORSO 2016 INFANZIA E PRIMARIA” E DEL “COMITATO IDONEI FANTASMA SECONDARIA CONCORSO 2016” Al sig. Ministro dell’Istruzione dr. Marco Bussetti Alle organizzazioni sindacali: UIL Scuola FLC CGIL CISL GILDA UNAMS SNALS CONFSAL ANIEF Egregi, in questo particolare momento storico e politico che vive il mondo della scuola, a nome di tutti gli IDONEI aderenti al Gruppo e al ...

Leucemia - Elisa cerca un (altro) donatore di midollo osseo. L’appello del papà della bambina di cinque anni : Elisa Pardini, cinque anni, cerca un (altro) donatore di midollo osseo per combattere la Leucemia che l’ha colpita più di due anni fa. Il primo trapianto, compiuto a gennaio del 2018, non ha infatti dato l’esito sperato a causa della gravità della malattia, che colpisce un bambino sotto i cinque anni su un milione, e della non perfetta compatibilità del precedente donatore. Ora la piccola viene tenuta “in equilibrio” da diverse chemioterapie ...

Carola - Heidi - Verena : chi sono le donne dell’equipaggio della Sea Watch | Il videoappello : Medici, capitane e mediatrici culturali, dalla Germania e dal resto d’Europa, a bordo della nave della ong tedesca anche 10 ragazze

Sea Watch - sit in di solidarietà sul sagrato di San Pietro. L’appello della rete Mediterranea saving humans : “Siamo qui per difendere i diritti e la dignità delle 43 persone a bordo della Sea Watch ostaggio da 13 giorni del governo italiano”. E’ la denuncia che un gruppo di attivisti ha portato oggi in Piazza San Pietro davanti al sagrato. Una iniziativa nata in risposta all’appello di Mediterranea saving humans, la rete delle associazioni italiane che con nave Mare Jonio ha monitorato in questi mesi il Mediterraneo Centrale. ...

Bologna - erano stati condannati in primo grado per istigazione al suicidio della figlia 16enne : genitori assolti in appello : erano stati condannati in primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione con l’accusa di maltrattamenti e istigazione al suicidio nei confronti della figlia 16enne. Mercoledì, la Corte d’Assise di Bologna ha assolto Roberto Raffoni e Rosita Cenni, padre e madre di Rosita Raffoni che cinque anni fa si uccise lanciandosi dal tetto della sua scuola a Forlì, dopo aver lasciato in lettera e in video accuse fortissime nei confronti ...

Sea-Watch 3 - è questione di ore. La capitana pensa a forzare il blocco. L'appello della Ong : " Donate i soldi per l'assistenza legale" : Dopo il verdetto della Ue, la nave ancora in mare senza un porto sicuro. Nuovo orrore:a 25 miglia dalle coste di Agrigento, un peschereccio ha trovato impigliato nelle reti il corpo di un giovane uomo