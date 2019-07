La7 | problema tecnico a inizio tg Mentana | Non sapremo mai cosa è successo

blogo

(Di martedì 16 luglio 2019) Problemi tecnici al TgLa7 nell’edizione serale di lunedì. La tradizionale anteprima di Enricoè stata infatti anticipata da un lunghissimo tappeto musicale che accompagnava il logo del notiziario.Più di un minuto di attesa, interminabile dal punto di vista televisivo, che ha portato lo stesso direttore a chiedersifosse accaduto, una volta in onda: “Vabbè, ma che era? Non lomai. Buonasera, il telegiornale parte, se parte, con il nuovo braccio di ferro tra il premier e il ministro dell’Interno…”. Unanalogo era andato in scena un anno fa, conche però si prese tutte le colpe dell’imprevisto.La7,tg.: "Nonmai" pubblicato su TVBlog.it 16 luglio 2019 01:51.

