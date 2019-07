Io e Te | Pierluigi Diaco interrompe Giuliana De Sio | “Siamo su Rai1”

lanostratv

(Di martedì 16 luglio 2019)rimprovera (per scherzo)De Sio a Io e Te Seconda puntata di Io e Te condotto dae con Sandra Milo (la regina dei sentimenti) e Valeria Graci (la regina dei sorrisi) con ospite una grande attrice comeDe Sio. Durante il corso dell’intervista dove ha confessato di sentirsi sempre fuori contesto e di aver paura di dire sempre le stesse cose come le ripeteva sempre la madre, la De Sio ha raccontato degli anni ’70 quando il Peace and Love spopolava come non mai e in particolare di quando si è unita a una comune perché innamorata del capo carismatico. “Peccato che scoprii che si faceva tutte le donne della comune”. A quel punto è subito intervenutoche ha interrotto il racconto dicendole: “aa, ma siamo su Rai Uno!”. Io e Te:De Sio spiazzacon una ...

benalemeilleur : RT @ErynithMawen: Pierluigi Diaco ha detto una cosa bellissima, ovvero che una donna non deve essere per forza madre e può realizzarsi in a… - giuseppemeloni1 : Pierluigi Diaco, è un paraculo. - marioddo : RT @ErynithMawen: Pierluigi Diaco ha detto una cosa bellissima, ovvero che una donna non deve essere per forza madre e può realizzarsi in a… -