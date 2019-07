Facebook non farà mai il botto con Oculus

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019) Forse non tutti conosceranno Jack McCauley ma ci troviamo di fronte a un individuo che in ambito realtà virtuale può sicuramente esprimere delle opinioni molto interessanti e credibili. D'altronde è "solo" uno dei sei cofondatori diRift.Non si può di certo affermare che la realtà virtuale abbia fatto ilma le parole di McCauley sono molto pessimistiche anche dati alla mano. In un'intervista telefonica ha infatti affermato che non crede che ci sia un vero mercato per il gaming VR. Posizionare i dispositiviprincipalmente come qualcosa pensato per il gaming, come sta facendo, non sarebbe una buona idea dato che il mercato non sarebbe effettivamente presente.McCauley ha lasciatonel novembre del 2015 ed evidenzia quelle che sono dei dati di vendita modesti. Il DK1 lanciato nel 2013 ha venduto 70.000 unità, il DK2 del 2014 ne ha vendute 150.000 e per ...

scottecs : Facebook mi ha bannato il fumetto di oggi, quindi eccone una versione più brutta perché non ho tempo di litigare an… - nzingaretti : Anche sulla #Russia la strategia di Salvini è sempre la stessa, la fuga. Non gli daremo tregua. Noi vogliamo metter… - Giorgiolaporta : 'Non affittiamo agli italiani'. Ho appena raccontato la mia disavventura dal #ParlamentoEuropeo a @LeonardoPanetta… -