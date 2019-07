CorSport | per Inglese il Parma sceglie il prestito oneroso con obbligo di riscatto

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Il Napoli prova a liberare spazi per i nuovi ingressi. L’obiettivo è monetizzare e anche bene. Robertoè uno dei giocatori in vetrina, alla fase conclusiva del suo percorso nel Napoli. Un anno fa è andato inale il club emiliano, ora, vuole rilevarlo definitivamente, convinto dai 9 gol e 2 assist realizzati in meno di 2mila minuti in campo, scrive il Corriere dello Sport. La formula di cui si discute è ilcondi. Ilverserebbe al Napoli, subito, 2 milioni e poi altri 18, più 2 di bonus, in un momento successivo. I 22 milioni totali si andranno ad aggiungere ai soldi già incassati per Diawara, Roberto Insigne e Albiol, liberando un posto in entrata. L'articolo: perililcondiilNapolista.

