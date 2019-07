Caso Cucchi, 8 militari Arma a processo

Il gup ha disposto il rinvio aper 8dell'dei carabinieri,tra cui alti ufficiali,imputati nell'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alle cause della morte di Stefano. Secondo l'ipotesi di accusa, in relazione alla morte del giovane si sarebbero prodotti falsi per sviare le indagini. Prima udienza il 12 novembre. A dover affrontare ilsarà, tra gli altri, il generale Casarsa,ora in pensione, all'epoca dei fatti comandante del gruppo Roma.(Di martedì 16 luglio 2019)