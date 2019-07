Vieste | rischiano di annegare | bagnanti salvati da due labrador

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Emanuela Carucci Si tratta di due ragazzi che si erano allontanati dalla riva, ma per le forti raffiche di vento e il mare agitato non riuscivano a tornare in spiaggia. In loro soccorso sono intervenuti duedella scuola cinofila italiana soccorso acquatico e ricerca Si chiamano Maya e Axel e sono dueneri diventati veri e propri eroi. Nella vita fanno i bagnini e proprio ieri, a, in provincia di Foggia, hanno salvato due ragazzini che rischiavano dia mare. I due giovani, incuranti delle forti raffiche di vento e del mare agitato, si sono tuffati. Non riuscivano più, però, a tornare a riva e sarebbero annegati se non fossero intervenuti i volontari della Scrisar (la scuola cinofila italiana soccorso acquatico e ricerca - delegazione Puglia Nord) insieme ai due cani. È accaduto intorno alle 10,30 nello stabilimento balneare ...

