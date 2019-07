Serpente lo morde alla gamba mentre taglia l’erba in giardino | 36enne ricoverato per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Stavando l'erba inquando, senza che se ne accorgesse, è stato morso da une ha avuto uno choc anafilattico. È successo nel comune di Ferriere, in provincia di Piacenza: vittima dell'incidente è unche è stato trasportato d'urgenza in ospedale e ora si trovain gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, stava falciando l'erba quando all'improvviso ha avvertito un doloree ha notato un, forse una vipera, che si è subito allontanato. Poco dopo ha iniziato a percepire i sintomi tipici di una reazione allergica grave e i parenti lo hanno portato subito al vicino posto di primo soccorso ...

