Savoini non risponde sul Metropol Viaggi | trattative | affari | gli 007 in Aula

Salvini non molla Savoini e D'Amico sul Russiagate e provoca M5s su Siri e Garavaglia : Apre il fortino del Viminale alle parti sociali per non sentirsi solo e per tutto il giorno Matteo Salvini prova a rialzare la testa sbandierando sondaggi, provocando gli alleati M5s e difendendo tutti coloro che per una ragione o per un’altra sono finiti in inchieste giudiziarie che coinvolgono la Lega: “Conosco brave persone. Fino a prova contraria, io ho fiducia nelle persone. Se c’è uno stato di diritto liberale e ...

Savoini non risponde ai magistrati sul caso dei fondi russi alla Lega : DALL'ITALIA Chiara Appendino licenzia il vicesindaco Guido Montanari. “La decisione è una conseguenza delle sue frasi inqualificabili sul Salone dell’auto”, ha scritto su Facebook il sindaco di Torino: “Non vado avanti col freno tirato”. Le frasi di Montanari contro il Salone hanno contribuito a

Matteo Salvini e il caso Savoini : "Non intendo più parlare di soldi che non ho visto" : Se da una parte Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sono appellati alla trasparenza per spingere Matteo Salvini a spiegare in Parlamento il ruolo del Carroccio nel caso Savoini, dall'altra il leader leghista, che ha sempre negato il coinvolgimento del presidente dell'associazione Italia Russia indagat

Lega : Fiano - ‘Salvini scappa - Savoini non risponde - governo di codardi’ : Roma, (AdnKronos) – “Davanti ai magistrati Savoini non risponde, davanti al Parlamento Salvini scappa, davanti a tutto questo Conte e Di Maio tacciono. Un governo di codardi guida il paese”. Lo scrive su twitter Emanuele Fiano del Pd. L'articolo Lega: Fiano, ‘Salvini scappa, Savoini non risponde, governo di codardi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Savoini non risponde ai pm. Salvini : «Non parlo di soldi che non ho preso» : È durato circa un’ora l’interrogatorio del leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale

