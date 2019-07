Perché un big del tech punta sul crowdfunding per lanciare una action-cam?

wired

(Di lunedì 15 luglio 2019) Unachesulnon è una novità ma sorprende se dietro al progetto c’è un colosso della fotografia come Canon, che è leader di mercato a livello globale davanti a Sony e Nikon. Eppure per il lancio della Ivy Rec il produttore giapponese ha scelto Indiegogo per attirare il pubblico giovanile e comprendere quanto interesse riuscirà a suscitare la piccola macchina a forma di moschettone. Dotata di un sensore Cmos da 13 megapixel e in grado di filmare video a 1080p a 60 fps, laera per le attività all’aperto conta su Bluetooth e wifi, oltre all’app CanonMiniper avere un’anteprima della foto sul display dello smartphone. Resistente agli urti, può scendere in acqua fino a 1 metro (per un massimo di 30 minuti, però) e conta su una manopola sul retro per gestire il menu ebiare modalità di scatto. Credit Canon Al momento si tratta ancora di un prototipo, ...

