LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Doppio ARGENTO AZZURRO!

(Di lunedì 15 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.46 E’ tutto per questa, carichi di soddisfazione vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. 12.45 Doppia medaglia d’dunque in questa grande giornata per ilitaliano, dopo Minisini e Flamini nel duo misto tecnico di questa mattina. In questa prova dunque Ucraina 94.5000 ORO, davanti ad Italia 91.7333 e Spagna 91.1333. 12.43 Le canadesi (ARMSTRONG Emily, BARRETT Catherine, COTE Andree-Anne, FIOLA-DION Camille, HARROWER Rebecca, HOLZNER Claudia, JOLY Audrey, ORMOND Sion, PRATT Halle, SIMONEAU Jacqueline) sono fuori dal podio! Quarte! il loro posto è stato preso dalle azzurre che quindi festeggiano con uno straordinario! 89.9333 il punteggio dell’esibizione (27.0000, 36.1333 e 26.8000). 12.40 Ultima formazione in acqua, ora, il Canada, per scoprire il metallo della ...

