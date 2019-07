La celebre Meryl Streep sarà presente in Cyberpunk 2077? Il desiderio di CD Projekt RED

eurogamer

(Di lunedì 15 luglio 2019) Uno dei momenti più importanti dell'E3 2019 è stata la rivelazione di Keanu Reeves come uno dei personaggi principali di. Ma Reeves potrebbe non essere l'unico talento di Hollywood a comparire nel gioco. Recentemente CDRed aveva suggerito che, probabilmente, il famoso attore nonl'unica star di Hollywood a fare un'apparizione. E stando a una nuova intervista, la nuova stella potrebbe essere. Forse non accadrà mai, ma il quest director, Mateusz Tomaszkiewicz, vorrebbe vedere l'attrice nel GdR open-world."Oh mio Dio, questo è difficile", ha detto Tomasxkiewicz a GAME. "Ah, ci sono così tanti grandi attori che amo ... Ad esempio, adoro. Adoro Devil Wears Prada, e sarebbe bello averla come uno dei personaggi del gioco".Naturalmente,non è mai apparsa in un videogioco e probabilmente non comparirà mai. Tuttavia, ci sono ...