“Kate non ha resistito Con lui davanti a tutti…” La duchessina totalmente affascinata

(Di lunedì 15 luglio 2019) Quasi tutte le donne del mondo reputano Roger Federer uno degli uomini più affascinanti del globo. E quasi nessuna può resistergli. Una tra tutte, la duchessa Kate Middleton che debutta a Wimbledon, per la “partita del secolo” tra Novak Djokovic e Roger Federer. Seduta in tribuna insieme al principe William, i suoi occhi sono stati letteralmente rapiti dai due finalisti del torneo di tennis più famoso e glamour del mondo, e in particolare pare essersi letteralmente “innamorata” sportivamente di Federer. Lo svizzero, alla fine, ha perso al termine della finale più lunga nella storia del torneo e la sua delusione era evidente. Ma ha ricevuto un premio di consolazione decisamente “per pochi”. Kate, scesa sul prato dell’All England Club, ha consegnato i trofei ai due contendenti appoggiando dolcemente la mano sulla spalla di Federer, una carezza per tirarlo su di morale. (Continua dopo la ...

