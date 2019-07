ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Francesca GaliciDalha voluto condividere con i suoi seguaci quasi in tempo reale la disavventura di unin, che non avrebbe però causato gravi conseguenze al ragazzo Stando alle sue parole affidate a Instagram,Dalnelle scorse ore sarebbe stato vittima di in unin. Nulla di grave a quando pare, solo un grande spavento per l'ex inquilino del Grane Fratello 16 che se la sarebbe vista davvero brutta. Ovviamente, l'imprenditore veneto ha voluto avvisare quasi in tempo reale i suoi seguaci della sua disavventura, condividendo una storia su Instagram a suo modo ironica. Al momento non è chiara la dinamica dell', né cosa sia davvero successo e per di più sarà difficile stabilirlo con certezza perché pare che la telecamera GoPro montata sopra il casco del ragazzo sia andata distrutta con l'Dal...

Corriere : Incidente per Wanda Nara, la moglie di Icardi si ribalta con la moto d’acqua: solo uno spavento - zazoomblog : Incidente in moto per Daniele Dal Moro l’ex del Grande Fratello: “Ci ho quasi rimesso le penne” - #Incidente… - infoitcultura : Incidente in moto per Daniele Dal Moro, l’ex del Grande Fratello: “Ci ho quasi rimesso le penne” -