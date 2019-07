“Col cu col cuore” feat Danilo Visconti | il primo singolo musicale di Lucia Bramieri

Omicidi e criminalità fuori controllo a Buenaventura. Il vescovo benedirà la città gettando acqua “santa” dagli elicotteri : “Colpa del maligno” : Cinquantuno Omicidi in meno di un anno. Accade nella città di Buenaventura, uno snodo portuale che è punto di passaggio per il traffico di droga, nel quale la criminalità sta raggiungendo livelli sempre più alti. Secondo il vescovo Rubén Dario Jaramillo Montoya tutto questo sarebbe dovuto agli spiriti maligni che hanno preso possesso della città colombiana. La sua idea? Gettare l’acqua “santa” con l’aiuto di elicotteri ...

Milano - oltraggiata per la seconda volta la panchina in memoria delle donne deportate. Anpi : “Colpito un simbolo” : E’ stata nuovamente oltraggiata la panchina in memoria delle donne deportate a Ravensbruck. La panchina si trova vicino alla casa della memoria nel quartiere Isola di Milano. A dare la notizia è stato Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale, che alla domanda riguardante una nuova ed eventuale restaurazione garantisce senza esitazione che sarà fatta entro pochi giorni. La panchina era stata ridipinta sabato 6 luglio su iniziativa ...

Genova - 200 euro di multa a un clochard : è “Colpevole” di dormire in piazza : Una multa di duecento euro perché dormiva in piazza. È quella che gli agenti della polizia municipale di Genova hanno fatto a un clochard giovedì sera, poco prima delle 22. L’uomo, a quanto ricostruito, stava dormendo in una piazza del centro cittadino. A denunciare il fatto sul proprio sito e su Facebook è l'associazione San Marcellino Genova Opera sociale Gesuiti, attiva nell'assistenza a persone senza fissa dimora. “L'ingiustizia sociale è ...

Genova - 200 euro di multa a un senzatetto : per la polizia municipale è “Colpevole” di dormire in strada : Duecento euro di multa a una persona senza dimora ritenuta “colpevole” di dormire in strada. Questa l’incredibile decisione di un agente della municipale del Comune di Genova che, in zelante applicazione del regolamento di polizia urbana ha ritenuto opportuno multare un senza tetto che, come può suggerire la sbrigativa definizione, non ha alternative a utilizzare come giaciglio per la notte un marciapiede. Il fatto è avvenuto nella tarda serata ...

Anticipazioni Temptation Island - David sconvolto : “Colpi di scena - risvolti inaspettati” : Temptation Island 2019, le Anticipazioni sulla prossima puntata: David in crisi Le Anticipazioni di Temptation Island sulla terza puntata sono arrivate in queste ore direttamente da Uomini e Donne Magazine! Dunque è proprio la produzione che ha deciso di farci sapere cosa ci aspetta lunedì prossimo. Quest’anno come mai prima d’ora la redazione di Temptation […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island, David sconvolto: ...

Treviso - scontro in pista sfiorato tra due aerei Ryanair. Ansv : “Colpa della torre di controllo” : L'incidente lo scorso 7 maggio. Sul caso indaga l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei voli (Ansv) mette sotto accusa la torre di controllo dello scalo veneto: "Mancano procedure su traffico in avvicinamento".Continua a leggere

Incidente per Lorella Cuccarini - il racconto sui social : “Colpa di una buca” : Piccolo infortunio per la showgirl che, attraverso una storia Instagram, ha mostrato il suo volto tumefatto

Regno Unito - 12 morti per infezione da batterio raro. Le autorità sanitarie : “Colpisce gola e pelle - epidemia in corso” : Almeno 12 persone sono morte negli ultimi giorni dopo aver contratto una rara infezione batterica da streptococco e nel Regno Unito le autorità sanitarie hanno lanciato subito l’allarme. Oltre 32 i casi di contagio accertati al momento tutti nell’Essex: la malattia è stata individuata come streptococco invasivo di gruppo A, iGAS, come riferisce il New York Times che dà la notizia. “Chiedi aiuto immediatamente se hai questi ...

Di Biagio addio U.21 : “Colpa mia ma non è fallimento” : Con la delusione degli Europei giocati in casa e sfumati sulla soglia della qualificazione olimpica, finisce l'epoca di Luigi Di Biagio sulla panchina della nazionale Under 21. Sei anni con 57 partite, tre europei, tante soddisfazioni come le due partite da supplente in nazionale maggiore, ma alcune cocenti delusioni che alla fine pesano sul bilancio finale. Come l'ultima, quella dell'Europeo 2019, con l'Italia fuori dalle semifinali e, di ...

Liam Gallagher contro Sadiq Khan sulla criminalità di Londra - il sindaco : “Colpa del governo” : Dalle parole pronunciate da Liam Gallagher contro Sadiq Khan, sindaco di Londra, emerge il risentimento di un padre verso un'autorità che non mette in sicurezza i propri cittadini, con la paura che i crimini che colpiscono la capitale britannica possano un giorno toccare i suoi figli. L'ex Oasis, infatti, nel corso di un'intervista rilasciata al programma BBC Breakfast, ha manifestato la sua preoccupazione circa i delitti che avvengono a ...

Capodogli morti al largo di Palmarola : erano madre e figlio - “Colpa delle reti fantasma” : Due Capodogli, mamma e figlio, sono stati trovati morti a causa di una rete da pesca. Un altro caso di decesso dopo il cucciolo femmina di Capodoglio morto sulla spiaggia di Ostia e la tartaruga marina spiaggiata a Focene nei giorni scorsi. L’episodio dei due Capodogli e’ reso noto da Marevivo che ieri aveva segnalato alla sala operativa di Circomare Ponza la presenza di una carcassa di cetaceo alla deriva, a largo dell’isola ...

Sarri : “Colpito dalla Juve - mi ha fortemente voluto” : Inizia ufficialmente l’era Sarri alla Juventus. Il tecnico scelto dal club bianconero per ricevere il testimone da Allegri si presenta nella sala Giovanni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium in giacca e cravatta. «Sono molto contento di essere qui oggi», sono le sue prime parole da allenatore della Juventus. «Sono rimasto colpito dalla Juve, mi ...

Nessuno dà la “Colpa” del pestaggio del Cinema America a Salvini : è lui che se la prende : (foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images) Mettiamola giù semplice. I ragazzi del Cinema America, un’associazione che da anni organizza una rassegna Cinematografica gratuita ormai nota in tutto il mondo in tre diversi luoghi di Roma, hanno un’altra idea di città. E senza dubbio anche un’altra idea di società. La loro storia avvincente è iniziata nel 2012 con la mobilitazione per salvare lo storico Cinema America a Trastevere: poi il lavoro del ...

A letto con il nemico. Il D-day e la purga delle “Collaborazioniste” : Francia, D-day +7. Così, in gergo, si indicano i giorni trascorsi dall’inizio di un’operazione militare. E l’invasione della Normandia, iniziata il 6 giugno di settantacinque anni fa con l’obiettivo di liberare passo dopo passo l’Europa, è ancora considerata da tutti quanti il D-day per eccellenza.