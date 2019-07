Buona la prima per Conte | Inter batte il Lugano 2-1 in amichevole

Ritiri Serie A - Buona la prima per Inter e Bologna : vittorie in amichevole : Squadre ormai al lavoro per preparare la prossima stagione in Serie A. prima amichevole per l’Inter, che non stecca all’esordio. I nerazzurri hanno infatti battuto 2-1 gli svizzeri del Lugano nella prima amichevole stagionale. Allo stadio Cornaredo il tecnico è partito dal ‘suo’ 3-5-2, con uno dei nuovi acquisti, Sensi, subito protagonista: a sbloccare il risultato è stato proprio l’ex Sassuolo al 25′ ...

Tiro con l’arco - Universiadi 2019 : Buona prova degli azzurri nella prima giornata : Sono iniziate oggi le gare del Tiro con l’arco alle Universiadi 2019 di Napoli, ma la location per questo sport è lo Stadio Partenio di Avellino. In questa giornata inaugurale si sono svolti i ranking round di tutte le categorie, che hanno determinato gli accoppiamenti per il tabellone principale, il cui primo turno si è svolto solo per l’arco olimpico maschile dove avanza Matteo Santi, cinquantaseiesimo in qualifica e poi vittorioso 6-0 ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : Buona la prima per l’Italia - sconfitta l’insidiosa Angola 5-4 : buona la prima per la Nazionale italiana di Hockey su pista ai Mondiali 2019 di Barcellona, dove gli azzurri sono riusciti a sconfiggere 5-4 l’Angola nella prima sfida del torneo, al termine di una gara iniziata però nel peggiore dei modi, con gli africani che sono passati in vantaggio dopo poco meno di cinque minuti, grazie a Joao Pinto. La Selezione del Bel Paese ha però reagito subito, trovando il pareggio su penalty con Domenico ...

HAT Sestriere Adventourfest : Buona la prima! : Si è conclusa domenica nel tardo pomeriggio la 1^ edizione della HAT Sestriere Adventourfest, il grande meeting dedicato al mondo Adventouring che ha visto, in una tre giorni di clima strepitoso, la partecipazione di tanti motociclisti appassionati di questa disciplina, come Nicola Dutto e il suo team, oltre a numerose aziende del settore. Sestriere, ancora […] L'articolo HAT Sestriere Adventourfest: buona la prima! sembra essere il primo ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Buona la prima dell’Italia - vince anche la Russia : Terza giornata di gare anche per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il Girone B, che vede le affermazioni dell’Italia sugli USA e della Russia sulla Cina, mentre riposa l’Australia. Russe in testa a punteggio pieno. Domani in acqua entrambi i gironi, l’Italia affronterà la Cina. RISULTATI Girone A Oggi il raggruppamento riposa Girone B Russia-Cina 17-12 USA-Italia 6-8 Riposa: ...

Universiadi - Buona la prima per il Setterosa made in Naples : Nella notte indimenticabile del San Paolo è stata la più inquadrata. Sorridente, felice, incontenibile. A suo agio, perché sa di giocare in casa. Da Fuorigrotta a Casoria, dal...

Wimbledon 2019 : Buona la prima per Fognini e Berrettini. Solo applausi per Giulia Gatto-Monticone : buona la prima per Matteo Berrettini e Fabio Fognini. I due azzurri rompono il ghiaccio a Wimbledon con due importanti vittorie rispettivamente contro lo sloveno Aljaz Bedene e l’americano Frances Tiafoe. Sicuramente c’era grande attesa per il tennista romano, reduce da settimane fantastiche sull’erba con la vittoria di Stoccarda e la semifinale ad Halle. Berrettini ha pagato un po’ di pressione all’inizio del ...

Wimbledon – Buona la prima per Nishikori : il giapponese trionfa in tre set all’esordio : Nishikori trionfa all’esordio: Buona la prima per il giapponese a Wimbledon, Monteiro ko in tre set Esordio positivo per Kei Nishikori a Wimbledon: il tennista giapponese ha trionfato al primo turno contro Monteiro. Al numero 7 del ranking ATP sono bastate due ore e 13 minuti di gioco per avere la meglio sul suo rivale brasiliano, col punteggio di 6-4, 7-6, 7-4. Il giapponese, adesso, attende di scoprire chi tra Istomin e Norrie sarà ...

Wimbledon 2019 - Andreas Seppi : “Buona la prima - ma potevo chiudere in tre set. Sugli italiani che vincono sull’erba…” : Buona la prima per Andreas Seppi. Il 35enne di Caldaro ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon 2019 eliminando in 4 set il cileno Jarry con il punteggio di 6-3 6-7 6-1 6-2 ed ora tornerà in campo per il secondo match contro Guido Pella. L’esordio del nostro alfiere è stato decisamente positivo, dopo un periodo nel quale i risultati sono scarseggiati. Al termine dell’impegno odierno Seppi ha rilasciato alcune dichiarazioni ...

Wimbledon – Buona la prima per Khachanov : il russo supera Kwon Soon in 4 set : Khachanov supera il primo turno: Kwon Soon ko in quattro set all’esordio a Wimbledon Esordio positivo per Khachanov a Wimbledon: il tennista russo numero 9 del ranking ATP ha superato in quattro set il coreano Kwon Soon. Khachanov ha rischiato di essere rimontato dal suo rivale, ma al quarto set è riuscito a tenere alta la concentrazione e portarsi a casa il match. La partita è terminata dopo tre ore e 10 minuti di gioco col ...

Uccise Vanessa Russo in metro con l'ombrello - Doina Matei torna libera 4 anni prima grazie alla Buona condotta : Il suo caso fece parlare tutta Italia: Doina Matei aveva appena 21 anni quando il 26 aprile del 2007 Uccise Vanessa Russo, colpendola ad un occhio con la punta dell'ombrello su una...

ATP Antalya – Buona la prima per Sonego : l’azzurro manda ko Sousa all’esordio : Sonego stacca il pass per il secondo turno del torneo ATP di Antalya: Sousa ko in due set Esordio vincente per Lorenzo Sonego oggo al “Turkish Airlines-Antalya Open”, torneo Atp 250 con un montepremi pari a 445.690 euro, in scena sui campi in erba della Turchia. Il tennista italiano ha trionfato all’esordio dell’ultimo appuntamento utile per la preparazione a Wimbledon, terzo slam dell’anno. L’azzurro, ...

Judo - Europei 2019 : Buona la prima per Fabio Basile - Christian Parlati ed Antonio Esposito nei primi incontri di giornata : Si apre nel migliore dei modi per l’Italia la seconda giornata dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games di Minsk 2019. Nella capitale bielorussa sono andati in scena i primi incontri della sessione mattutina con molti italiani impegnati e subito protagonisti con delle belle vittorie all’esordio nella rassegna continentale. buona la prima per il campione olimpico Fabio Basile, capace di sconfiggere ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Buona la prima per Odette Giuffrida e Francesca Milani! Sconfitta per Martina Lo Giudice - vittorie per ippon per Lombardo e Medves!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 IPPPOOOOONNNNNN!!!!!! Dopo 2’44” l’azzurro sorprende il tedesco e lo batte per ippon: due azzurri agli ottavi! 11.35 Uno shido per Seidl contro Lombardo. 11.34 Matteo Medves vince per ippon dopo 1’40”!!! 11.33 In contemporanea Manuel Lombardo sfida il tedesco Sebastian Seidl. 11.32 Tocca a Matteo Medves, che sfida il magiaro Zsolt Gorjanacz. 11.29 Si ...