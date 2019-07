BTS | quello che hanno fatto i fan durante i loro ultimi concerti in Giappone ti lascerà

news.mtv

(Di lunedì 15 luglio 2019) Lo spettacolo nello spettacolo BTS:chei fanintisenza fiato News Mtv Italia.

agvstd : @taessentia si infatti io stavo al secondo livello, quello dove potevo vedere i post dei bts e scrivergli ma qui non so come funziona - vanilla_minmin : Ma quant* manager army italian* ci stanno? Ma BTS WORLD non vi è bastato? O vi siete lamentat* Anche di quello? - Seoul_ItalyBTS : Come iscriversi all'ARMY MEMBERSHIP su Weply (2/2) 3. Inserisci tutte le info necessarie, il nome usato deve combac… -