Agricoltura sostenibile | nasce la carta del mulino

Salute - alimentazione e Agricoltura sostenibile : educare gli adulti di domani : Massimiliano Giansanti, Presidente Conf agricoltura , Andrea Alemanno, Responsabile Ipsos e CSR, Marcella Gargano e Giuseppe Valditara del MIUR, Mario Iannotti del MATTM, sono alcuni dei partecipanti del convegno organizzato da ASviS e Barilla Center For Food & Nutrition, sul delicato equilibrio tra uomo, ambiente, cibo e risorse naturali, essenziale per assicurare il raggiungimento di tutti gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile entro il ...

“Salute - alimentazione e Agricoltura sostenibile : educare gli adulti di domani” : I giovani di tutto il mondo, col movimento #FridaysForFuture, manifestano per chiedere un approccio nuovo e radicale nella lotta al cambiamento climatico e per una maggiore attenzione al nostro Pianeta. Costruire un rapporto equilibrato tra l’uomo, l’ambiente, il cibo e le risorse naturali è la sfida che ci aspetta, per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU. Ma quanto ne sanno davvero i giovani degli ...

Repower partner del progetto di Planet Farms : “L’eccellenza italiana per l’ Agricoltura sostenibile” : Planet Farms , società nata a Milano e fondata da Luca Travaglini e Daniele Benatoff, presenta il più grande e avanzato stabilimento di vertical farming in Italia e Europa. Il nuovo stabilimento sarà realizzato a Cavenago (Provincia di Monza e della Brianza) e la struttura si estenderà su oltre 9.000 metri quadrati. L’involucro esterno, facciate e conformazione volumetrica, dello splendido edificio sono state progettate dallo Studio Dordoni ...

Giornata dell’Ambiente - Fondazione Barilla : l’inquinamento causa 7 milioni di morti l’anno - “puntare sull’Agricoltura sostenibile” : Nel mondo, oltre 9 persone su 10 vivono in luoghi con livelli di qualità dell’aria superiore ai limiti fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)[1]. Una situazione che porta conseguenze drammatiche in termini di “costo” di vite umane, visto che 7 milioni di persone muoiono per problematiche riconducibili a questa condizione[2]. Tra le principali cause dell’inquinamento atmosferico dell’Ambiente esterno (outdoor) sono stati ...