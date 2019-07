Wimbledon | una finale indimenticabile | Federer oltre ogni limite | ma Djokovic è più

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Novakvince per la quinta volta il torneo diannullando due match point a Rogere si conferma campione dopo il titolo del 2018 contro Kevin Anderson. La vittoria per 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12 sull’otto volte vincitore ai Championship consente al serbo di raggiungere Bjorn Borg e Lawrence Doherty nella speciale classifica nei più decorati all’All England Club. Per il nativo di Belgrado si tratta del trionfo numero 16 nei tornei del Grande Slam – a -4 dal record assoluto proprio dello svizzero – e del titolo n. 75 in carriera. Per la terza volta batteina Londra (4-1 il bilancio tra i due nell’attodi un Major e 26-22 in totale) dopo i successi del 2014 e 2015. Persi tratta del secondo Slam nel 2019 dopo la vittoria agli Australian Open del gennaio scorso. Unache entra di diritto tra le migliori ...

matteorenzi : Io non ho parole. Due campioni immensi, una partita pazzesca. Grazie a Wimbledon per le emozioni che ci ha regalato… - angelomangiante : Una partita epica che rimarrà nella storia per bellezza ed emozioni!!! Ha vinto #Djokovic annullando 2 match point… - WeAreTennisITA : Novak #Djokovic fa cinque a #Wimbledon! Battuto Roger #Federer 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 in quella che è la finale… -