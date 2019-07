Vortice Instabile poi Anticiclone in rinforzo

retemeteoamatori

(Di domenica 14 luglio 2019) La nuova settimana prenderà il via con undi bassa pressione giunto nel parte finale di quest’ultimo weekend. Si sposterà rapidamente verso le regioni meridionali, favorendo così un miglioramento del tempo al Nord. Per Approfondire, ti invitiamo a leggere l’analisi sui temporali, prevista in questa pagina (Vedi Qui) La settimana, vedrà anche l’instaurarsi di un campo di alta pressione di matrice azzorriana, che seppur temporaneo, garantirà una certa stabilità almeno fino a metà della settimana. In questo frangente non mancherà tuttavia della variabilità sui settori Alpini. Intorno alla giornata di Giovedì, il promontorio di alta pressione subirà un declino, con tempo che si faràal Nord. Il Centro-Sud, attualmente non pare essere coinvolto, in quanto l’alta pressione riuscirebbe a coprire questi settori dai fronti instabili ...

