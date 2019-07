Usa, rinvenuto cadavere attivista nera

Ildi una notaper la difesa dei diritti degli afroamericani, Sadie Roberts-Joseph, 75 anni, è stato ritrovato dalla polizia nel bagagliaio di un'auto non lontano dalla sua abitazione in Lousiana. La donna, una delle leader della comunità afroamericana di Baton Rouge, era la fondatrice del museo afroamericano della città. Le cause della morte sono al momento sconosciute e la polizia sta indagando.(Di domenica 14 luglio 2019)