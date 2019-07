Il massacro di Katyn | una storia dimenticata

romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2019) Come asserisce il regista polacco A. Wajda: “Triste che il mio film in Italia sia sparito. Ancora più grave che Putin rinneghi le colpe russe”. Questaè rimasta ancora oggi un tabù. Appunto pochi conoscono questo eccidio ed il nome della localitàe di quanto questo nome possa pesare nelle relazioni tra Polonia e Russia ancora oggi. Infattiè il nome di una foresta vicino Smolensk dove sono stati trovati in una fossa comune i corpi di ufficiali dell’esercito polacco, aprendo così fin da subito una delle questioni internazionali più controverse del secolo per decidere chi avesse commesso questo eccidio. Il fatto storico Il contesto storico in cui si venne a creare l’eccidio, così detto di, si colloca in una situazione storica particolare: quando la Polonia venne invasa dalle truppe naziste il 1 settembre 1939, la Russia sovietica invase la Polonia il 17 settembre ...

