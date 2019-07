“Dicevano papà è uno str” Così i demoni strappavano i bimbi

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Costanza Tosi Pazzo per gli assistenti sociali, ma capace di intendere per gli psichiatri dell'Asl. Una scusa per portargli via i bambini. Nuove ombre sul sistema degli affidi dei bambini Per i servizi sociali Stefano era pazzo, incapace di intendere e di volere. Egli assistenti sociali di Castelnovo Monti, gli hanno strappato i suoi tre figli. Per sempre. Una diagnosi che poi è risultata priva di ogni fondamenta perché Stefano pazzo non lo è mai stato. Ma ormai non si poteva più tornare indietro. Era troppo tardi per risparmiare a Stefano anni di lotte e sofferenze. Nel 2015, Stefano si separa dalla propria moglie. Come in molti casi i litigi non mancano e il conflitto si inasprisce tanto che la donna minaccia di portargli via i bambini. Viene chiamato un consulente tecnico d’ufficio il quale, dopo aver valutato la questione, decide di ricorrere agli assistenti ...

manzogennaro3 : @mp_MarcoB @Alex_Cavasinni Avresti bisogno di un sorriso una carezza. I miei figli dicevano sempre 'Papà vai di la… - dream000074 : @ZeroNodi Mentre .... un coro ( bagnino , mamma, papà,nonna) ti dicevano ..esci !?? -