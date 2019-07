“Da mordere!” Gambe scoperte e posa sensuale Serena Autieri manda in delirio i fans

caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2019) Si può essere una bomba sexy anche a 46 anni. Basta avere fascino, eleganza, sensualità. Il tutto in dosi giuste e mirate. Se usate questa ricetta, infatti, vi verrà fuori senza dubbio. La bella attrice classe 1973, infatti, sfoggia ancora un fisico da ventenne su Instagram. E i suoi ultimi scatti hanno fatto salire ancora di più le temperature percepite online. Basta una scollatura un po’ osé, una coscia lasciata in primo piano, uno sguardo. Ed ecco che, insomma, il danno è fatto. L’attrice napoletana, in vacanza a Portofino, si rilassa sul divanetto di uno yacht, mentre sullo sfondo si apre un mare e una scogliera da favola. “Quanto tempo sarà passato da questo scatto al tuffo carpiato nel meraviglioso mare dietro di me? 3, 2, 1… Eccomi!”. Questa la didascalia che laha deciso di abbinare alla sua foto. Ma noi, lo possiamo garantire, del panorama ...

