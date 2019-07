Come furono scelti gli astronauti dell’Apollo 11

ilpost

(Di domenica 14 luglio 2019) Si arrivò ad Armstrong, Aldrin e Collins sulla base delle regole della NASA, ma anche per via di turni, contingenze e ragioni caratteriali

SuperQuarkRai : Tutti conosco i capi indiani irriducibili,come Toro Seduto, che hanno combattuto i coloni per difendere la loro lib… - palfabo : Una volta, in una #chat , vi furono reazioni di sorpresa e derisione per una utente chiamata Giovanna (nome che com… - Namjooniesvbae : RT @JohannesBuckler: Anche se poi alla fine furono le zecche, le zanzare e insetti vari a darmi più fastidio. Incontrai anche un orso nero… -