Cerignola (FG),auto investe 6 ragazzini

Seidi 12 e 13 anni sono stati investiti, alla periferia dinel Foggiano, da un'guidata da un 25enne. Dei sei feriti, 2 sono in gravi condizioni: uno all'ospedale diun altro, le cui condizioni si sono aggravate è stato condotto al San Pio di San Giovanni Rotondo in elisoccorso. Gli altri sono negli ospedali di Foggia. Sul posto agenti di polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, per chiarire la dinamica dell'accaduto. La zona è scarsamente illuminata.(Di domenica 14 luglio 2019)