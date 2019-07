Ampiamente diffuso il problema per Huawei P30 Pro con registrazione video | soluzioni e

optimaitalia

(Di domenica 14 luglio 2019) Pare essere piùdel previsto unche ha colpito il cosiddettoP30 Pro, almeno stando alle notizie raccolte fino a questo momento a proposito della sua fotocamera. Senza girarci troppo intorno, in molti segnalano che durante ladi un, arrivati a circa un minuto, l'intera app si blocchi, senza consentire il salvataggio del contenuto raccolto fino a quel momento. Proviamo dunque a fare luce su un bug che, tra le altre cose, pare aver colpito anche altri prodotti, seppur con frequenza inferiore. Bisogna partire dal presupposto che l'anomalia perP30 Pro sia software e non hardware. Forse legata all'ultimo aggiornamento per il top di gamma 2019, trattato sulle nostre pagine pochi giorni fa, in molti qui in Italia affermano di essersi messi alle spalle ilcon ladeisemplicemente portando a termine un ...

