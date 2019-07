Spunta il secondo uomo del Metropol

Draghi smorza i sogni dei mercati. Secondo analisti - Bce ha le armi Spuntate : Effetto Draghi oggi sulle principali Borse europee che, a parte Londra (+0,59%), dopo una prima fase positiva hanno indebolito il mood in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Bce in conferenza stampa. Francoforte ha chiuso con un -0,22%, Parigi con -0,26%, Madrid con +0,24% e Milano +0,11%. smorzati i sogni ambiziosi delle piazze azionarie di una politica monetaria europea ancor più espansiva di quanto già non sia. Secondo ...

Neymar accusato di stupro - Spunta il video di un secondo incontro. In albergo le accuse urlate dalla modella : “E’ stata un’aggressione e uno stupro”, ha dichiarato Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che accusa il campione brasiliano Neymar di averla stuprata. La giovane, che si è definita una modella, ha spiegato che voleva avere una relazione con la stella del Psg. Ma Neymar l’ha picchiata e violentata quando si sono incontrati a Parigi. “Era mia intenzione avere un rapporto sessuale con lui”, ha ...

Belen e Stefano si risposano : Spunta la data del secondo matrimonio : Belen e Stefano news: spunta la data del secondo matrimonio Ormai non ci sono più dubbi: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a sposarsi di nuovo. La soubrette argentina e l’ex ballerino di Amici hanno ritrovato l’intesa di un tempo e dopo aver bloccato le procedure per il divorzio vogliono tornare ad essere […] L'articolo Belen e Stefano si risposano: spunta la data del secondo matrimonio proviene da Gossip e Tv.

Roland Garros – Zverev fatica ma la Spunta sul finale : staccato il pass per il secondo turno : Alex Zverev lotta fino al quinto set all’esordio al Roland Garros: staccato il pass per il secondo turno Alexander Zverev approda a fatica al 2° turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a Parigi. Il tedesco, numero 5 del mondo e del seeding, sconfigge l’australiano, John Millman, numero 56 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-3, 2-6, 6-7 (5-7), 6-3 in quattro ore e ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Cecchinato vince il secondo set contro Mahut - Federer domina Sonego. Berrettini batte Andujar - Dimitrov la Spunta al quinto - Nishikori è in vantaggio di due set. Out Kuznestova : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

Nuovo piano May per la Brexit : Spunta anche ipotesi di un secondo referendum : “Continuo a credere che il miglior modo per uscire dall’Ue sia negoziare la Brexit con l’Unione europea”. Theresa May, a soli due giorni dalle elezioni europee nel Regno Unito, torna a parlare alla nazione. Lo fa per presentare quella che ritiene “l’ultima chance” per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. È il Nuovo accordo da sottoporre ai Comuni, dopo che quello negoziato ...