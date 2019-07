Pensioni | parte la misura sperimentale 2019-2020 | un anticipo di 60 mesi

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Un nuovo provvedimento inserito nel decreto crescita ormai convertito in legge va a riscrivere parzialmente il Jobs Act di Matteo Renzi per quanto riguarda i contratti di solidarietà espansiva per le aziende. Da adesso questi contratti vengono sostituiti dal contratto di espansione che mette in campo diverse agevolazioni per le aziende ma anche per i lavoratori dipendenti delle aziende stesse. Le novità riguardano aziende con almeno 1.000 dipendenti in organico che decidono di avviare un percorso di riorganizzazione, sviluppo tecnologico, sviluppo digitale, pensionamenti anticipati e nuove assunzioni. Per i dipendenti nasce un'importante novità in materia previdenziale, cioè la pensione ben 5 anni prima dei 67 anni previsti dalla normale pensione di vecchiaia o dai 42 anni e 10di contributi (per le donne 41 anni e 10) per le anticipate. Un maxi scivolo che potrà essere fruito ...

