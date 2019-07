Con la regionalizzazione non si abbasseranno gli stipendi | precisazione Pittoni

scuolainforma

(Di sabato 13 luglio 2019) La questione dellaspacca e divide il fronte dei docenti. Monta la preoccupazione per l’insistenza con la quale Salvini sta discutendo animatamente in Consiglio dei Ministri con il premier Conte e l’altro alleato Di Maio. Ma sulla questione deglipiù bassi emerge con forza l’esigenza di fare chiarezza. La Lega non chiede affatto di pagare di meno gli insegnanti Il senatore Marioha inteso spiegare meglio il senso della proposta della Lega. Ne parlavamo anche in questo nostro altro articolo. “La Lega – ha riferito – non ha mai parlato di abbassamento degli, ma di adeguare glial costo della vita in base al luogo in cui lavorano con fondi regionali, quindi soldi in più non in meno”. La funzione delle Regioni Il presidente della VII Commissione Senato sen., in una nota giunta alla nostra redazione precisa ...

